«Депрессивную» оптическую иллюзию от несуществующего ученого объяснили

Украинский художник Юрий Перепадия раскрыл секрет оптической иллюзии, которая за несколько месяцев набрала вирусную популярность в сети. Его пост доступен в Instagram.

Речь идет о картинке с шариком и колонной. Многие пользователи выкладывали ее на своих страницах и писали, что изображение создал японский доктор медицинских наук Ямамото (Yamamoto).

В описании говорилось, что картинка — своеобразный тест на уровень стресса. Если человек видит движение шарика или колонны, значит, он испытывает депрессию. Многие юзеры верили в это и шутили в соцсетях, что работодатели должны дать им отпуск по результатам этого теста.

«Как вы думаете, я смогу показать это моему боссу в качестве доказательства того, что я абсолютно опустошена?»

Как выяснилось позднее, вся информация о создателе оптической иллюзии и о ее свойствах — выдумка. Об этом рассказал ее настоящий автор — Перепадия.

«Эту оптическую иллюзию я нарисовал в Adobe Illustrator 26 сентября 2016 года. Для ее создания я использовал эффект Акиоши Китаока — это белая и черная обводка на цветном фоне, которая приводит в движение фокус зрения, и человеку кажется, что детали изображения движутся», — написал иллюстратор.

Перепадия также добавил, что японский психотерапевт не имеет никакого отношения к оптической иллюзии. Более того, этого человека даже не существует.

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