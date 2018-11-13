На безобидном снимке матери с дочкой разглядели мужские гениталии

Англичанка Шонна Бинкс (Shawna Binks) сфотографировалась с 15-месячной дочкой, которая случайно испортила снимок матери. Из-за ее свисающей ноги у зрителей создалось впечатление, что у женщины вырос мужской половой орган, пишет The Mirror.

Изображение было сделано на Кипре, куда Бинкс приехала со своей дочкой. Женщина фотографировалась на камнях возле моря, держа ребенка на коленях. Одна нога девочки находилась между бедрами матери, однако та не заметила это в момент снимка.

«Я думала, мы посмотрим фотографии, когда солнце перестанет так сильно светить на экран. Я не могла это увидеть, пока мы не вернулись домой, и я не могла поверить, что мы поймали такой кадр», — сказала Бинкс в интервью журналистам.

Позднее женщина решила опубликовать фотографию в Facebook, потому что ей и ее семье снимок показался крайне смешным. Друзья Бинкс также посмеялись над оптической иллюзией.

«Люди шутили, будто они все время знали, что я парень», — пересказала Бинкс суть комментариев.

Ранее в сети обратили внимание на оптическую иллюзию, героем которой стал кот. Животное сидело в пол-оборота, поэтому у юзеров создавалось ощущение, что на фотографии запечатлена ворона.

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