Обнаруженный на морском дне самолет оказался оптической иллюзией

Британец обнаружил фотографию самолета, якобы погрузившегося под воду у побережья Шотландии. Об этом сообщает Daily Mail.
55-летний Роберт Мортон наткнулся на необычный снимок, когда просматривал приложение Google Earth. На фотографии авиалайнер располагался в океане менее чем в девяти милях от аэропорта в Эдинбурге.
Мужчина назвал свое открытие «невероятным и очень странным», однако признался, что скорее всего это оптическая иллюзия.
«Я знаю, что самолет на самом деле не под водой. Вероятно, в момент снимка перед спутником проплывало облако, создавая такой эффект», — прокомментировал Мортон.
Очевидец также добавил, что не слышал о крушении какого-либо самолета, вылетающего из Эдинбурга или соседнего района.
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