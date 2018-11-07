Обнаруженный на морском дне самолет оказался оптической иллюзией

Британец обнаружил фотографию самолета, якобы погрузившегося под воду у побережья Шотландии. Об этом сообщает Daily Mail.

55-летний Роберт Мортон наткнулся на необычный снимок, когда просматривал приложение Google Earth. На фотографии авиалайнер располагался в океане менее чем в девяти милях от аэропорта в Эдинбурге.

Мужчина назвал свое открытие «невероятным и очень странным», однако признался, что скорее всего это оптическая иллюзия.

«Я знаю, что самолет на самом деле не под водой. Вероятно, в момент снимка перед спутником проплывало облако, создавая такой эффект», — прокомментировал Мортон.

Очевидец также добавил, что не слышал о крушении какого-либо самолета, вылетающего из Эдинбурга или соседнего района.

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