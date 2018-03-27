В Великобритании заметили кислотную радугу

Фотограф-любитель Джон Кейн (John Caine), который держит небольшой туристический пансион в Уэльсе (Великобритания), сфотографировал в районе озера Таль-и-Ллин (Tal-y-llyn) чрезвычайно яркую радугу кислотных оттенков, сообщает Daily Mail.

По словам Кейна, он всегда снимает необычные природные явления, которые замечает в своем регионе. «Я разместил снимок в социальных сетях, и мне заявили, что он обработан в фоторедакторе. Но я давно снимаю и никогда даже не думал пользоваться Photoshop», — рассказал фотограф.

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Ранее в марте необычное природное явление наблюдали на Крите. Греческий остров покрыла африканская пыль, принесенная сильным южным ветром, небо над островом окрасилось в оранжево-красный цвет. Жителям приходится надевать маски, чтобы выйти на улицу, или вовсе оставаться в помещении. «Из-за погодных условий Крит стал больше похож на Марс, чем на средиземноморский остров», — отметила местная пресса.

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