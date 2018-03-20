Путешествия
 
Последние новости
Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира в России
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на «кукловода» Путина
Разъяренный китаец не смог зайти в метро с рыбками и убил их
Табакова увековечат в Москве  
Бюджетники получат 20 миллиардов из резервного фонда
В России начали падать цены на iPhone
«Золотому веку Владимира Путина» посвятили золотой смартфон
На Байконуре ликвидируют установку для запуска «Протонов»
Россиянин решил оставить семью без квартиры и вернул маткапитал
Москвичей возмутили откровенно одетые библиотекарши  

Тело морского чудовища нашли на американском побережье

Перейти в «Мою Ленту»
dailymail.co.uk

Тело мертвого морского чудовища выбросило на берег в Джорджии, США, сообщает Daily Mail. Странное существо снял на видео во время круиза по морскому заповеднику один из туристов.

Автор видео американец Джефф Уоррен рассказал, что сначала принял животное за мертвого морского котика. Однако, когда их корабль подплыл ближе, пассажиры рассмотрели «нечто, больше похожее на лох-несское чудовище» с длинной шеей и маленькой головой.

На данный момент происхождение существа еще не установлено. Глава Службы рыбной и дикой природы США Дэн Эш пояснил, что иногда разлагающиеся тела акул могут походить на плезиозавров.

Плезиозавры — отряд ископаемых пресмыкающихся, живших около 199,6-65,5 миллиона лет назад. Животные обитали в соленоводных водоемах, имели четыре конечности, преобразованные в ласты, и бочкообразное тело. У одних были длинные шеи и маленькие головы, у других — короткие шеи и огромные головы. Останки плезиозавров обнаружены на всех континентах, в том числе и в Антарктиде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Is Nessie dead in America? Mystery as sea creature 'resembling the Loch Ness Monster' washes up on Georgia beach
Облако-монстр нависло над побережьем в США
На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра
Путешествия
Путешествия00:02 1 марта
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.

«Это проклятое место»

Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
17:5319 марта

В Японии обнаружили «суперженский» туалет

19:54 9 марта

В «Золотом треугольнике» Парижа откроют модный отель

14:2016 марта

Россияне начали покупать туры в Египет

Путешествия00:07 3 января

Куда ты прешь?

Правда о ваших туристических пристрастиях в тесте «Ленты.ру»
03:4615 марта

В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды

19:4419 марта

Китайскую авиакомпанию скомпрометировали с помощью порно

12:0328 декабря 2017

Туристам предложат помолиться в России

Путешествия10:3014 марта

«Пришлось лезть по старинке — тайком»

Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
18:29 9 марта

На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра

15:1814 марта

Шенгенские визы подорожают

11:2422 декабря 2017

Туристов-вандалов нашли через Facebook и наказали

Россия
«Тебе 18, на тебя наставляют пистолет, а ты улыбаешься...»
Монолог сильной женщины, привыкшей отвечать за свои и чужие поступки
Бюджетники получат 20 миллиардов из резервного фонда
Результаты выборов президента отменили на одном из участков Москвы
Большинство учителей оказалось недовольно зарплатами
Песков отреагировал на «злобных дебилов» Макаревича
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Страна стояла на пороге гражданской войны»
Почему реформы 90-х сделали россиян нищими
Все материалы
Мир
Хватит кормить Канзас
Что творится на улицах американских городов: тихая война или беспощадный мир
Турцию обвинили в массовых пытках и убийствах жителей
Николя Саркози взят под стражу во Франции
Разработчик «Новичка» указал виновных в отравлении Скрипаля
Прощавшихся с маньяком Мэнсоном припорошило его прахом
Пропавший малайзийский Boeing «нашли» на картах Google
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Все материалы
Бывший СССР
Деды зиговали
По Риге каждый год маршируют ветераны СС. Будет ли у них свой праздник?
Раскрыты обстоятельства самоубийства возможного виновника крушения Boeing MH17
Киевляне спасли площадь Льва Толстого
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
Украина пожаловалась Евросоюзу на выборы в Крыму
Опубликована личная переписка предполагаемого виновника крушения Boeing MH17
Прибывшего в Крым немецкого депутата назвали авантюристом и нелегалом
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
Германия нашла замену российскому газу
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Участники флешмоба в Ялте поздравили Владимира Путина и пригласили его на ЯМЭФ
«Газпрому» предсказали долгую зависимость от Украины
Госдолг США установил абсолютный рекорд
Утечка данных обошлась Facebook в миллиарды долларов
Все материалы
Силовые структуры
«Я — человек в погонах»
Главный следователь Москвы о взятках мафии, решении вопросов и российском ФБР
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Рыжего Тарзана отправили в колонию за марш голых проституток в Петербурге
Банду «Ключевские» уличили в 12 убийствах конкурентов и предпринимателей
Петербургский врач избил каратиста пивной бутылкой
Полицейским поручили защищать проституток после набегов Рыжего Тарзана
Все материалы
Наука и техника
Разгонный блок «Фрегат» выводит полезную нагрузкуРусское качество
«Роскосмос» угробил чужие спутники и гордится этим. Недовольных отдали под суд
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Китай займется продажей возвращаемых спутников
США решили проблему плутония-238
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Названа самая полезная разновидность голодания
Все материалы
Спорт
Дарья КасаткинаУбийца гигантов
20-летняя россиянка расправилась с Уильямс и ворвалась в элиту тенниса
Роналду захотел уехать в Китай
Польша присоединилась к бойкоту чемпионата мира в России
Месси раскрыл правду о своем росте
Исландцы прокомментировали информацию о бойкоте чемпионата мира в России
Возмущенный Ибрагимович требовал называть его богом вместо короля
Слуцкий назвал главное преимущество английского футбола перед российским
Все материалы
Культура
«Страшная несправедливость — стать жертвой своей страны»
Кто снял французский антивоенный эпос об ужасах и наживе на Первой мировой
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
С широко открытым ртом
Секреты лучших снимков знаменитостей от главного фотографа Голливуда
В США разразился скандал из-за попытки полицейских соблазнить Вайнштейна
Макаревич посмеялся над «поднявшейся волной говна» из-за злобных дебилов
Макаревич решил не извиняться за «злобных дебилов» в России
Лоза диагностировал у Макаревича больной живот
Все материалы
Интернет и СМИ
Мода на войну
Модели, звезды и жертвы бомбежек глазами одного из лучших фотографов XX века
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней до блокировки
Telegram проиграл ФСБ в суде
В сети умилились трогательной записке ребенка отцу-работяге
ФСБ отказалась считать ключи к переписке россиян тайной
Трамп случайно распиарил книгу бывшего главы ФБР своими ругательствами
Все материалы
Ценности
Олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд и дизайнер Анастасия Задорина в окружении моделей«Нашу форму сравнивают с тюремной робой»
Она одела российских олимпийцев, и ее возненавидела вся страна
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Десятилетний британский мажор озолотил московские бутики
Пешеходов заставят «засветиться» на дороге
Юдашкин увидел в кандидатах в президенты много синего
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
В Японии обнаружили «суперженский» туалет
Россияне начали покупать туры в Египет
Тело морского чудовища нашли на американском побережье
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
«Звучали шутки про водку в крови»
История жительницы Подмосковья, переехавшей в Англию
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Ученые сняли на видео расправу двух косаток над дельфином
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Краб сразился на ножах с бразильцем и проиграл
Отсутствие протестов против крокодила-людоеда обрадовало власти
Все материалы
Видео: первый тест Toyota Camry
Как едет и что изменилось у «Камри» для России
Как раньше: горячие хэтчбеки по старым лекалам
Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми
10 самых популярных б/у автомобилей в Москве
Подержанные машины, которые чаще всего продавали в феврале
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Уничтожение полицией Ferrari 458 на свалке сняли на видео
Внешность нового Subaru Forester перестала быть секретом
Компания Kia показала свой самый роскошный седан
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы