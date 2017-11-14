Турист снял в Китае неопознанный летающий бублик

Тайваньский бизнесмен сфотографировал в Китае неопознанный летающий бублик. Однако обнаружил он странный объект только по возвращении домой, когда смотрел фотографии, сообщает The Mirror.

44-летний Джон Чэнь сделал снимок во время экскурсии на озеро Дяньчи в провинции Юньнань.

«Самое странное, что я и не замечал этой штуки на фотографиях. Сестра моей жены заметила его, и я подумал, что она шутит», — отметил автор снимка.

Как утверждает Чэнь, на снимках его коллег, которые находились на этой экскурсии в то же время, ничего странного не появилось.

Бизнесмен показал снимки уфологу из Великобритании Филиппу Мантлу, и он заявил, что не может сказать точно, можно ли считать то, что сфотографировал бизнесмен, кораблем инопланетян. Тем не менее в подлинности снимка у эксперта сомнений не возникло. Он предположил, что летающее кольцо на фотографии — это автомобильная покрышка, которую кто-то бросил в воздух.

В начале ноября в Великобритании обнаружили на холме очень большую аббревиатуру футбольного клуба «Ливерпуль», похожую на круги на полях, которые оставляют инопланетяне. Однако выяснилось, что необычный объект — дело рук фаната, выложившего надпись назло соседу, болельщику «Эвертона», чьи окна выходят на этот холм.