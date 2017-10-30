Крымчанка заявила о похищении сына инопланетянами

Жительница Симферополя Ольга Чадова заявила, что ее сына похитил НЛО. Она заметила огни таинственного объекта в небе, когда обнаружила пропажу ребенка, сообщают «Аргументы недели».

10-летний мальчик ушел из дома 26 октября. Как объяснила его мать в полиции, на земле она увидела перчатки сына, а вдали — «огоньки сверкающего корабля». Но правоохранительные органы не стали принимать ее заявление, поскольку на момент обращения она была в состоянии алкогольного опьянения.

Куда именно пропал ребенок, неизвестно. К поискам подключились сотрудники полиции, отмечает издание.

По данным МВД, большинство детей, находящихся в розыске, сбегают сами и позднее возвращаются обратно. За 2016 год стражам порядка удалось установить местонахождение 7131 несовершеннолетнего из 7139 объявленных в розыск.