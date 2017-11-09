В Британии обнаружили похожую на НЛО аббревиатуру «Ливерпуля»

Английская топографическая служба на одном из холмов в графстве Шропшир обнаружила гигантское высеченное изображение, посвященное футбольному клубу «Ливерпуль». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, топографы наткнулись на изображение букв LFC, которые являются аббревиатурой ливерпульской команды. Длина изображенных букв составляет примерно 85-90 метров.

«Мы спокойно можем исключить версию об инопланетянах, как авторах данного изображения. Возможно, какой-то местный фанат "Ливерпуля" с хорошим чувством юмора решил таким образом подшутить над своим соседом, болельщиком "Эвертона", у которого окна дома с видом на этот холм», — заявил один из топографов.

По его мнению, это один из самых необычных способов поддержки любимой команды, который он когда-либо видел.

После 11-го туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занимает пятое место, имея в активе 19 очков. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» с 31 очками.