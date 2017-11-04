Будущего игрока «Ливерпуля» уличили в подделке водительских прав

Полузащитника немецкого «РБ Лейпциг» Наби Кейта уличили в использовании поддельных водительских прав. Об этом сообщает журналист Крис Уильямс в своем аккаунте в Twitter.

Источник отмечает, что игрок попытался обменять поддельные гвинейские права на европейский эквивалент, однако был пойман. Ему грозит штраф в размере 100 тысяч евро.

Летом 2017 года английский «Ливерпуль» объявил о покупке Кейта за 48 миллионов евро, однако он присоединится к мерсисайдцам только после окончания сезона-2017/2018. Этот трансфер стал рекордным в истории «Ливерпуля». В текущем сезоне на его счету семь матчей, один гол и одна результативная передача в рамках Бундеслиги.

В марте бывший игрок мадридского «Реала» Фабио Коэнтрао признался, что дал взятку в размере четырех тысяч евро, чтобы сдать теоретический экзамен на водительские права. Он знал ответы только на половину вопросов, однако экзаменатор подсказывал ему с помощью жестов.