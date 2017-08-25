Карпина лишили прав за пьяную езду

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Карпин лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает «Советский спорт».

Сотрудники ГИБДД задержали специалиста в октябре прошлого года, но известно об инциденте стало только сейчас. От медицинского освидетельствования Карпин отказался. Где и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

В январе суд оштрафовал Карпина на 30 тысяч рублей и лишил его прав на год и девять месяцев. В конце августа специалист подал жалобу, указав, что не был вовремя уведомлен о решении суда. Дата рассмотрения апелляции неизвестна.

В июле Карпин покинул должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ», которую он занимал с февраля.

За годы тренерской карьеры специалист возглавлял «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо», которое он покинул в июне 2016-го.