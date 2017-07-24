Карпин уйдет с «Матч ТВ»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин покинет должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ». Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер», — заявил Карпин, отметив, что после работы на телевидении он возьмет перерыв, а затем рассмотрит варианты продолжения тренерской карьеры.

По информации Sports.ru, специалист решил уйти с «Матч ТВ» из-за снятия с эфира выпуска программы «Тотальный разбор», ведущим которой он был. При этом руководство телеканала не объяснило Карпину причин такого решения.

21 июня Карпин предложил сжечь главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрея Будогосского за нежелание внедрения видеоповторов в российском футболе.

Специалист занял должность главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ» с февраля 2017 года. До этого он выступал в качестве эксперта. За годы тренерской карьеры Карпин возглавлял «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо», которое он покинул в июне 2016-го.