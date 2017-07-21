Карпин с Широковым сыграют против Стоичкова и Креспо на Кубке Экспо-2017

В Астане пройдет футбольный турнир Кубок Экспо-2017, приуроченный к проведению Всемирной выставки ЭКСПО-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мероприятие будет организовано по формату московского Кубка Легенд. В турнире примут участие шесть сборных: России, Португалии, Италии, Германии, Казахстана и сборная звезд.

Соревнования пройдут с 5 по 6 августа на «Астана Арене». На стадионе будут установлены борта, а также, согласно регламенту турнира, все поединки будут сыграны на поле размером 48x24 метра с воротами размером 5x2 метра.

Ожидается, что в турнире сыграют Александр Шовковский, Эрнан Креспо, Христо Стоичков (команда звезд), Фернанду Мейра, Манише (сборная Португалии), Александр Филимонов, Евгений Алдонин, Роман Широков, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков (сборная России), Марко Дельвеккио, Анджело Ди Ливио (сборная Италии), Гвидо Бухвальд и Тим Боровски (сборная Германии). Главным судьей в финале станет глава департамента судейства Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка.

