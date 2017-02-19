Дубль Широкова помог сборной России девятый раз подряд выиграть Кубок Легенд

Сборная России в финале футбольного Кубка Легенд обыграла команду Германии и девятый раз подряд стала победителем турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, состоявшаяся в московском спорткомплексе «Олимпийский», завершилась со счетом 8:2 в пользу россиян. В составе победителей дублями отметились Алексей Смертин, Роман Широков и Дмитрий Аленичев, еще по одному мячу забили Евгений Алдонин и Константин Зырянов.

Кубок Легенд — международный турнир ветеранов футбола. Встречи проходят на площадке с искусственным покрытием, в формате «6 на 6». Игрокам должно быть не менее 35 лет.

Кубок разыгрывается с 2009 года, никому кроме сборной России не удавалось завоевать титул.