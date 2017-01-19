Роман Широков передумал возобновлять карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА, «Спартака» и «Зенита», экс-капитан сборной России Роман Широков передумал возобновлять футбольную карьеру. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Да нет, какое возобновление. Было предложение от "Урала", оно меня устраивало по всем параметрам, но, поразмыслив, я понял, что у нас собралась хорошая команда в профсоюзе. И я решил, что лучше пока остаться здесь», — сказал Широков.

29 декабря президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о начале переговоров с Широковым. Неделей ранее сам футболист заявил, что готов возобновить карьеру и открыт для предложений.

Широков объявил о завершении карьеры в июле 2016 года. 20 сентября футболист стал советником министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова по развитию футбола в регионе.

Последним клубом 35-летнего полузащитника был московский ЦСКА, который по итогам прошлого сезона отказался продлевать с футболистом контракт. В последнее время Широков выступал за команду «Атлантис» в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ), за которую провел 17 матчей и забил 22 мяча.