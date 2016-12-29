«Урал» начал переговоры с завершившим карьеру Широковым

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о начале переговоров с бывшим капитаном сборной России по футболу Романом Широковым. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Здесь все зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Все-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его еще где-то хотят видеть? В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в "Урал"», — заявил Иванов.

Широков объявил о завершении карьеры в июле 2016 года. 20 сентября футболист стал советником министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова по развитию футбола в регионе.

Последним клубом полузащитника был московский ЦСКА, который по итогам прошлого сезона отказался продлевать с футболистом контракт. В последнее время Широков выступал за команду «Атлантис» в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ), за которую провел 17 матчей и забил 22 мяча.