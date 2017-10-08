«Ливерпуль» оценили в миллиард фунтов стерлингов

Компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая английским Ливерпулем, установила для потенциальных покупателей футбольного клуба цену в один миллиард фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда долларов). Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, на гостевом матче «Ливерпуля» с «Ньюкаслом» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) была замечена известная в Великобритании бизнесвумен Аманда Стейвли. В прошлом году она уже вела переговоры о продаже клуба с одним из основателей FSG Томом Вернером и бизнесменами из Китая, однако тогда цена не устроила нынешних владельцев команды.

The Mirror отмечает, что Стейвли участвовала в сделке по покупке другого английского клуба, «Манчестер Сити», шейхом Мансуром ибн Зайд аль-Нахайяном в 2008 году, и тогда дала понять, что «Ливерпуль» находится в зоне интересов ближневосточных инвесторов.

FSG владеет «Ливерпулем» с 2010 года. Компания приобрела клуб у американских бизнесменов Джорджа Джиллетта и Тома Хикса, которые выставили его на продажу из-за больших долгов.

Под руководством Юргена Клоппа мерсисайдцы занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 12 очками после семи туров.