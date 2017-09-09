Футболист «Ливерпуля» ногой нокаутировал вратаря «Манчестер Сити»

Футболист «Ливерпуля» Садио Мане ударом ногой по голове нокаутировал голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона. Видео было опубликовано на YouTube-канале Sport 24/7.

Инцидент произошел на 37-й минуте матча четвертого тура английской премьер-лиги. Мане прямой ногой летел на мяч, но попал шипами по челюсти вышедшего из ворот Эдерсона. Голкипер упал и не мог прийти в себя около восьми минут, после чего был вынесен с поля на носилках.

Встреча прошла в субботу, 9 сентября, в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.