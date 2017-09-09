Тренер «Манчестер Сити» рассказал о состоянии нокаутированного голкипера

С получившим удар по голове голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном все в порядке. Об этом рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Его слова приводит BBC Sport.

«Доктора сказали, что с Эдерсоном все в порядке. Мане его не видел, когда бежал он смотрел только на мяч. Не знаю, была ли это прямая красная карточка», — сказал Гвардиола.

Инцидент произошел на 37-й минуте матча четвертого тура английской премьер-лиги. Футболист «Ливерпуля» Садио Мане прямой ногой летел на мяч, но попал шипами по челюсти вышедшего из ворот бразильца. Голкипер упал и не мог прийти в себя около восьми минут, после чего был вынесен с поля на носилках. Мане получил прямую красную карточку.

Встреча прошла в субботу, 9 сентября, в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.