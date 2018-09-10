«Фокус» с исчезновением довел детей до истерики

В сети набирает популярность флешмоб под названием #MagicForHumansChallenge, в котором взрослые проворачивают с детьми фокус, заставляющий последних поверить в магию.

Суть пранка заключается в следующем: фокусник усаживает ребенка на стул и на несколько секунд накрывает покрывалом. Затем «волшебник» сдергивает его с жертвы, а присутствующие в помещении зрители делают вид, что ребенок после этого маневра становится невидимым.

Судя по опубликованным видеозаписям, дети действительно верят, что исчезли после нехитрого ритуала. Некоторые из них начинают кричать, чтобы на них посмотрели, однако зрители подыгрывают фокуснику и делают вид, что вообще не замечают ребенка в комнате. После этого многие жертвы «чародея» начинают впадать в истерику, заливаясь слезами.

В числе первых пранкеров оказался американский фокусник Джастин Уилман (Justin Willman), который доказал, что на подобную уловку могут повестись даже взрослые.

How to convince someone they’re INVISIBLE... . . Still can’t get over all the internet love this segment has gotten over the past couple days. (Over 80 million views!😳) Tune into episode four of #MagicForHumans for the full course meal. ❤️ Фото опубликовано @justinwillman

Сперва на глазах присутствующих он действительно проделал трюк с исчезновением человека при помощи своего коллеги, а затем предложил поучаствовать в представлении зрителей. Один из парней согласился и сел на стул: после сдергивая покрывала он никуда не исчез, однако зрители сделали вид, что тот действительно пропал.

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