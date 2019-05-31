Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Наряд британской телеведущей Аманды Холден (Amanda Holden) разозлил зрителей очередного выпуска шоу Britain's Got Talent («Британия ищет таланты»), так как они сочли его неподходящим для передачи, которую смотрят в том числе и дети. Об этом пишет Daily Mail.

Холден, выступающая в программе в роли судьи, пришла на съемки в платье, почти полностью открывающем верхнюю часть тела. Грудь с одной стороны была прикрыта тканью, а с другой — вышивкой в виде паутины. Некоторые похвалили Холден за смелость, однако нашлись и те, кто посчитал, что ведущая перешла черту. «Что она надела на себя? Она знает, что это шоу для всей семьи?» — возмутилась одна из пользовательниц Twitter. «У нее что, Хеллоуин?» — недоумевала другая.

Фото: @noholdenback

По данным СМИ, девять человек пожаловались на платье Холден в британское Управление связи. Ведомство еще не решило, будет ли начинать расследование по этому поводу.

Зрители не первый раз жалуются на Холден. После предыдущего выпуска шоу в Управление связи поступило 192 жалобы на то, что британка выругалась матом в прямом эфире. Женщина испугалась во время номера одной из участниц, которая заставила ее сидеть в комнате с привидениями, и случайно обронила бранное слово.

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