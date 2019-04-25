Откровенное платье Дженнифер Лопес заставило Google запустить отдельный сервис

Актриса Дженнифер Лопес сообщила, что компания Google начала внедрять поиск по картинкам в интернете в своем поисковике после огромной популярности фото с ее платьем у пользователей интернета. Об этом она подробно рассказала на своем YouTube-канале.

По словам певицы, все началось с церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» в 2000 году, на которую она пришла в открытом зеленом платье от Versace. «И годы спустя я узнала, что из-за того вечера и из-за того платья, был создан сервис Google Images», — добавила Лопес.

Представитель Google подтвердил телеканалу ABC News теорию певицы. По его словам, 24 февраля 2000 года, на следующий день после церемонии, Google зафиксировал один из самых популярных поисковых запросов в своей истории — «зеленое платье Дженнифер Лопес».

Еще в 2015 году Эрик Шмидт, являвшийся тогда главой совета директоров Google, писал в своей колонке, что на тот момент запрос про платье Лопес был «самым популярным из всех, что они видели». «Но у нас не было точного способа дать пользователям то, что они хотели: ДжейЛо в этом самом платье. Так и был создан Google Картинки», подчеркнул он.

Google также отметил свою признательность актрисе за вдохновение к созданию сервиса, опубликовав в своем аккаунте в Twitter шуточную фотографию визитки Лопес, на которой была указана ее должность в компании — Директор по вдохновению, Google Картинки.

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