Тысячи людей по всему миру объединились ради освобождения из-под гнета Google

Тысячи пользователей интернета по всему миру попытались отказаться от сервисов Google. На сообщество deGoogle на Reddit, где они делятся своими успехами и неудачами, обратило внимание издание Business Insider.

По мнению сторонников движения, людям не следует доверять столь мощной корпорации. Цель «де-гуглеров» — избежать передачи какой-либо личной информации компании Google. Это включает отказ от таких служб, как поисковик Google, видеохостинг YouTube, почтовый сервис Gmail и многие другие.

Тред deGoogle появился в 2018 году и сейчас насчитывает почти восемь тысяч юзеров. «Мы считаем, что влияние Google на общество опасно, так как оно не поддается контролю. Шпионить за людьми в такой степени не нормально и этого не должно быть. Каждый из нас должен контролировать технологию, с которой мы взаимодействуем, а не наоборот», — считают они.

Жизнь «де-гуглеров» сравнивают с триллером, где герои прячутся от огромной всемогущей силы. Большинство испытывает огромные проблемы из-за своих взглядов. Один из пользователей заявил, что его карьера оказалась под угрозой из-за отказа от Google-календаря: он не смог ходить на бизнес-встречи. «Я чувствую себя на грани того, чтобы просто смириться с этим и использовать сервисы Google», — поделился другой юзер.

Немало борцов с влиянием Google уже сдались. Они признали, что сервисы проникли в их жизнь настолько, что отказаться от них стало невозможно. Один из пользователей заметил, что сама идея создать такое движение на Reddit была провальной: многие подписчики оказались зарегистрированы на форуме через почтовый сервис Gmail.

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