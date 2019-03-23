Мужчина одолжил возлюбленной телефон и уличил ее в измене

Пользователь Reddit под ником Ben_Levis рассказал, что уличил свою девушку в измене после того, как ее личные фотографии случайно перенеслись в его Google-аккаунт. Подписчики посочувствовали парню и посоветовали ему бросить обманщицу.

По словам мужчины, он давно замечал некоторые странности в поведении девушки, но не придавал им значения. К примеру, она была особенно близка со своими друзьями мужского пола, а также часто отказывала ему в близости.

Некоторое время назад девушка сломала телефон, поэтому автору пришлось одолжить ей свой. Все ее фотографии, хранящиеся на карте памяти, сохранились в аккаунте Google, принадлежащем Ben_Levis. «Вот как я узнал, что она изменяла мне с общими друзьями. Пожалуйста, разбудите меня», — переживал мужчина. Он ничего не сказал спутнице о своей находке.

Ситуация усложнилась тем, что автор поста год назад переехал к любимой в Канаду. Девушка предложила ему пожениться, чтобы остаться там навсегда. Мужчина попросил совета у подписчиков: несмотря на неудачу в отношениях, ему очень понравилась жизнь в другой стране, и он хотел бы остаться там надолго.

Большинство подписчиков посчитали, что автору поста следует поскорее забыть и девушку, и ее друзей. «Собирай вещи и уходи. Эта глава твоей жизни закончилась, брат. Переверни следующую страницу и продолжай», — утешали они его. Многие не сомневались, что обманщицу накажет судьба. «Несчастье, которое она понесет в своей жизни, будет вполне заслуженным возмещением за несправедливость, которую вы перенесли», — заявляли комментаторы.

Некоторые предположили, что возлюбленная Ben_Levis психически нездорова. «Она на самом деле сфотографировала себя во время измены?» — недоумевали они. Ряд комментаторов решил, что девушка чрезвычайно глупа и закомплексована.

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