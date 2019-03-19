Неудачная шутка в сети ввергла музыканта в годовую депрессию

Пользователь Reddit под ником italogermanbrit рассказал о придуманном им розыгрыше, из-за которого его приятель находился в депрессивном состоянии долгие месяцы. Подписчики посочувствовали жертве шутки.

По словам автора поста, в студенческие годы он и его лучший друг Джеймс часто подшучивали друг над другом в соцсетях. К примеру, заходили в аккаунты друг друга в Facebook и рассылали знакомым странные сообщения.

Несколько лет назад italogermanbrit тайком изменил настройки в профиле Джеймса — отныне все его публикации были доступны только ему самому. Шутник хотел выложить в сеть что-то провокационное от имени друга, чтобы напугать его, а позднее раскрыть правду.

Однако автор успел воплотить только первую часть плана. Сам он забыл о своем поступке.

Спустя год Джеймс, профессионально занимающийся музыкой, спросил его, как он оценивает последнюю запись, опубликованную им в Facebook. Тогда автор поста обнаружил, что страница друга не обновлялась со студенческих лет. Ему пришлось сознаться в содеянном.

Оказалось, что невнимание поклонников плохо сказалось на состоянии Джеймса: у него появилась бессонница, он был вынужден обратиться к специалисту. «В течение последнего года он публиковал несколько видео и получил ноль лайков или комментариев», — каялся italogermanbrit.

Большинство подписчиков ужаснулись ситуации, в которой оказался Джеймс. По их мнению, отсутствие признания могло привести парня в больницу. «Одинокая слеза скатывается по щеке», — жалели они его. «Черт, я думаю, именно поэтому я вообще перестал публиковать что-либо», — заявил другой непопулярный пользователь Facebook.

Некоторые потребовали показать им посты Джеймса. Они хотели отдать ему недополученное за год внимание. Автор с радостью поделился ссылкой на видео друга.

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