Необычный способ развлечь ребенка на футбольном матче вызвал восхищение в сети

@Yo_bino / Twitter

В сети набирает популярность ролик, в котором фанат американского футбольного клуба «Атланта Юнайтед» наблюдает за игрой на стадионе и одновременно заботится о ребенке. На его поведение обратил внимание пользователь Twitter Тейлор Скалера (Taylor Scalera), который заснял неизвестного родителя на трибуне спорткомплекса.

Чтобы развлечь ребенка, мужчина держал за спиной смартфон, на котором воспроизводились мультфильмы. Сам он стоя следил за игрой.

«Отец года», — охарактеризовал видеозапись Скалера. Короткий ролик набрал более 700 тысяч просмотров. Подписчики называли родителя ловким и остроумным. «Когда отцовский день с детьми», — в шутку назвал видео один из них.

Также ролик стал популярен на платформе Reddit. «Мы оба можем насладиться воскресеньем», — подписал автор публикацию.

Многие пользователи заметили, что совместные походы на спортивные мероприятия с отцами стали лучшими воспоминаниями их детства. «Так много моих лучших воспоминаний связано с моим отцом, я тогда была маленькой девочкой», — расчувствовалась одна из подписчиц. По ее словам, после смерти родителя стадион стал для нее местом памяти.

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