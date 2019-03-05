Подросток пожаловался на жизнь с сестрой с аутизмом и неожиданно нашел поддержку

Пользователь Reddit под ником Renegadesrule33 пожаловался на одиночество и негативные эмоции, которые он испытывает к членам своей семьи. Он предполагал, что подписчики осудят его, однако те поддержали автора поста и приободрили его.

По словам 18-летнего подростка, его жизнь полностью изменилась после рождения его младшей сестры: девочка с аутизмом приковала все внимание родителей. «С тех пор, насколько я помню, мир вращался вокруг нее», — поделился он.

В семилетнем возрасте Renegadesrule33 переехал в подвал, потому что родители отдали его комнату сестре. Девочка ломала его игрушки и технику, однако он не имел права жаловаться на нее. Она росла беспомощной и при этом чрезвычайно сильной и жестокой.

Семья требовала, чтобы подросток был всегда рядом, чтобы заботиться о сестре. Родители наказывали его, если он не приходил на помощь по первому зову, а проводил время с друзьями. На его успехи они не обращали внимания.

По словам Renegadesrule33, последней каплей стал разговор о его будущем. Отец заявил подростку, что тот должен получить высокооплачиваемую профессию, чтобы содержать сестру. По мнению автора поста, все эти годы в нем видели лишь сторожа или раба.

Пользователи Reddit поддержали подростка и успокоили его. Они уверяли, что он имеет право ощущать раздражение и одиночество. Подписчики резко осудили родителей, которые лишили ребенка детства и превратили его в прислугу. «Похоже, твои родители взращивали это негодование внутри тебя на протяжении многих лет», — говорили они. Многие предлагали семье в полном составе обратиться к психотерапевту, который поможет расставить личные границы и справиться с эмоциями.

Всеобщая поддержка вселила в подростка уверенность в себе. «Спасибо всем. После раздумий об этом всем в последние часы, — вы правы, я не презираю свою сестру. Она не виновата, что родилась такой, какая она есть», — смягчился автор поста. По его словам, они с родителями договорились взять тайм-аут и через некоторое время спокойно обсудить ситуацию.

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