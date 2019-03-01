Пользователи сети с психическими расстройствами рассказали о трудностях жизни

Пользователи Reddit с диагностированными психическими расстройствами рассказали о своей жизни и проблемах, с которыми им пришлось столкнуться. Пост менее чем за сутки набрал более 23 тысяч лайков и более шести тысяч комментариев.

Юзер с ником JerseySophie отметил, что осознал наличие у себя ментальных проблем после того, как повседневные дела стали для него невыносимыми. Он признался, что мог лишь лежать в кровати. Пользователь под ником evernova поделился своим опытом борьбы с депрессивным расстройством: по его мнению, в таких случаях необходимо начинать с «маленьких заданий», чтобы преодолеть бездеятельное состояние.

Пользователь под ником I_Automate рассказал об эмоциональной «дыре», из-за которой он не перестал чувствовать что-либо. Юзер добавил, что ему пришлось изменить свою жизнь, чтобы справиться с проблемой.

«Я ветеран с посттравматическим стрессовым расстройством. Мои дети будят меня, стоя в дверном проеме спальни, потому что боятся, что я наброшусь на них после пробуждения», — рассказал комментатор с ником Boat1690.

Другие комментаторы похвалили авторов откровенных историй и выразили сочувствие по поводу трудностей в их жизни.

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