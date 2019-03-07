Малахов рассказал о последних минутах жизни своего отца

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, как прощался со своим умирающим отцом Николаем Дмитриевичем. Подробностями он поделился в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Как рассказал Малахов, его отец попал в больницу, когда сам он был в командировке в Австралии. Узнав о случившемся, телеведущий прервал свои дела и срочно вылетел в Мурманск.

«Я приехал в больницу, он уже был в коме, но аппарат показывал, что он дышит. Мы вызвали священника. Я продолжал с ним разговаривать. Мы начали читать молитвы, и в эту секунду было видно, как кривая остановилась», — поделился он.

По словам Малахова, после этого события к нему пришло осознание, что «нужно стараться сделать как можно больше добрых дел». «Такие мгновения показывают тебе, что, в сущности, все происходящее вокруг нас, честно говоря, такая пыль», — заключил телеведущий.

В ноябре 2018 года актриса Мария Шукшина раскритиковала телешоу Андрея Малахова на «России 1». Она потребовала на законодательном уровне запретить обсуждение личной жизни звезд на телевидении. В ответ ведущий посоветовал ей не уличать СМИ во вмешательство в частную жизнь, а решить личные вопросы.

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