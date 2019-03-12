В сети назвали самые страшные и ломающие психику фильмы

Пользователи Reddit обсудили страшные фильмы, которые сильно напугали их в детстве и оставили неизгладимые впечатления на всю жизнь. Выяснилось, что многие смотрели их с подачи родителей.

В сети набралось немало пострадавших от ужастиков: за сутки число комментариев достигло 35 тысяч. Среди самых «ломающих психику» фильмов были названы «Сияние» и несколько частей «Пункта назначения». Многие заметили, что после просмотра этих картин у них развилась паранойя относительно хрупкости своей жизни. Увидев смерти на экране, юзеры стали панически бояться эскалаторов и большегрузных машин (в картинах они становились причиной гибели героев).

Один из пользователей рассказал, что мечтал в детстве посмотреть фильм, который не предназначен для школьников. Его семья разрешила ему просмотреть ужастик «Муха». «Я помню, как умолял своих родителей показать мне фильм с рейтингом R в отпуске, когда мне было около семи лет. Это то, что они выбрали», — сообщил он.

Многие подписчики назвали такую идею гениальной, однако те, кто также посмотрел эту ленту в детстве, отговаривали их. «Мой молодой разум не был готов к этому фильму», — отметили они.

Некоторые замечали, что были бы не так напуганы, если бы их старшие братья и сестры не убеждали их в реальности изображенного. Так, к примеру, юзер под ником forkinsoup отметил, что сам триллер «Джиперс Криперс» не напугал его, в отличие от рассказов брата о том, что все события на экране происходили на самом деле.

Ранее посетители Reddit, живущие с психическими расстройствами, поделились на платформе особенностями своей жизни. Их проблемы заинтересовали тысячи пользователей.

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