Свидетель на свадьбе принял ставки на развод пары и был обруган в сети

Пользователь Reddit под ником WeddingBetMistake рассказал, что предложил гостям на свадьбе своего друга сделать ставки на развод пары. Подписчики назвали его предателем и окрестили поступок недостойным.

По словам молодого человека, он был шафером на этом бракосочетании. Пользуясь возможностью произнести длинный тост, он во время своей речи предложил гостям сыграть в тотализатор.

Участники должны были назвать предполагаемый год развода пары. Минимальная ставка составила 50 долларов. Тот, чье предположение в будущем оказалось бы верным, смог бы получить весь призовой фонд. Молодому человеку удалось собрать с гостей три тысячи долларов.

Объяснив правила, шафер намеревался в конце речи сообщить, что никто никогда не выиграет, а молодожены сорвут джекпот. «Вы двое будете вместе навсегда, так что вы можете рассчитывать на получение прибыли в 2041 году!» — пересказал он придуманный финал.

Однако договорить ему не разрешили: невеста расплакалась, жених пришел в ярость, а практически все гости раскричались на него. Позднее друг сообщил автору поста, что его возлюбленная чувствует себя преданной всеми, кто сделал ставки.

WeddingBetMistake поинтересовался мнением подписчиков, заметив, что сам он не видит в своем поступке ничего предосудительного. Он заметил, что верит в брак своего друга. Однако пользователи Reddit не разделили его точку зрения. Они окрестили его поступок подлым и низким.

Многие предположили, что такой человек недостоин быть шафером, ведь от него не ожидают предательства. Некоторые заметили, что такие шутки следовало заранее обговаривать с молодоженами.

«Зачем вам когда-нибудь выступать с публичной речью на свадьбе, когда все думают, что жених и невеста разведутся? Им было наплевать на то, что в 2041 году можно было заработать три тысячи долларов. Похоже, вы просто испортили их свадьбу, будучи неосмотрительным придурком», — заметил юзер DanaGordonInCabo.

Большинство подписчиков сошлись во мнение, что даже упоминать слово «развод» на свадьбе неприлично. «Буквально испортил весь день», — заключили они.

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