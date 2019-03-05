Невеста выгнала сестру со свадьбы за жалобы и прослыла эгоисткой

Пользовательница Reddit под ником throwaway52817276 пожаловалась на свою сестру, которая, по ее мнению, испортила свадьбу своим неуместным тостом. Девушка ожидала получить поддержку в сети, однако подписчики осудили ее поступок.

По словам новобрачной, ее сестра была подружкой невесты. Во время речи на торжестве родственница рассказала, что жених очень поддерживал ее, когда та находилась в тяжелой депрессии. Так она надеялась продемонстрировать его лучшие качества.

Однако автор поста сочла такое поведение неуместным и эгоистичным. «Не только это, но и вся речь была о ней. На моей свадьбе. 90 процентов гостей потом чествовали ее и говорили о том, какая она “сильная”. Никто не обращал на меня внимания на моей собственной свадьбе!» — злилась девушка.

Невеста выгнала сестру с торжества, отчитав ее. По ее словам, родители поддержали ее поступок, однако муж и близкие друзья сочли такое поведение грубым.

Пользователи Reddit окрестили автора поста самовлюбленной эгоисткой. Многие пристыдили ее, заметив, что подобное поведение можно простить только маленьким детям. «Я знаю 30-летнюю женщину, которая регулярно говорит "обратите на меня внимание!", когда входит в комнату. Кажется, она думает, что это мило, но больше никто так не считает», — заметил один из подписчиков. Другой юзер поддержал его, назвав современные свадьбы праздниками нарциссизма.

Некоторые заметили, что, даже если невеста почувствовала себя ущемленной, ей стоило забыть тост сестры и повеселиться. «Это было неподходящее время для нее, чтобы искать внимания, но выгонять ее было мелко и мстительно. Она сказала то, что сказала, ущерб нанесен. Вы решили сделать из этого проблему, а не просто двигаться дальше», — заявили они.

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