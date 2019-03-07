Интернет и СМИ
 
Последние новости
В Греции освободили задержанного по требованию Украины российского нефтяника
Отсидевшего за педофилию футболиста предложили навсегда отлучить от спорта
Москалькова рассказала о сексизме и предназначении россиянок
Женщина попыталась помочь огромному питону проглотить кенгуру
Лучший региональный банк России лишился лицензии ЦБ
Опубликовано письмо Путину от сына жертвы «Новичка»
Мать погибшей россиянки обязали выплатить убийце 300 тысяч рублей
США заподозрили в тайной отправке «Мстителей» в Сирию
Погасивший ипотеку за счет пенсионерки российский священник вернулся к службе
Новости партнеров

Парень расстался с возлюбленной из-за ее проблем с кожей и был осмеян в сети

Перейти в «Мою Ленту»

Пользовательница Reddit под ником throwawayacne1234 пожаловалась подписчикам на своего бывшего парня, который расстался с ней, увидев ее лицо без косметики. Юзеры поддержали девушку и обвинили экс-бойфренда в инфантилизме.

Автор записи рассказала, что на протяжении некоторого времени прятала недостатки своей кожи под слоем тонального средства. Однако недавно пара отправилась за город, и тогда она решила не пользоваться косметикой. После возвращения из отпуска парень назвал подругу обманщицей и бросил ее. По его словам, она разонравилась ему.

Для демонстрации проблем с кожей девушка выложила свои фото. Оказалось, что у нее есть небольшая сыпь и покраснения в нижней части лица. Она пояснила, что чувствует себя лгуньей после поступка парня. Также она заметила, что с детства слышала от матери, что косметика скрывает истинное лицо человека.

Пользовательница обратилась за советом к подписчикам и попросила уточнить, действительно ли, по их мнению, она поступила плохо, скрывая прыщи от бойфренда. Те поддержали ее и назвали поведение парня незрелым.

Один из них предположил, что жизнь молодого человека будет очень сложной из-за его высоких стандартов. Другой возразил ему, что дело вовсе не в надеждах, которые бойфренд возлагал на автора поста. Корень проблем, по мнению юзера, крылся в общей неадекватности. «Он — первосортный мудак, который однажды сделает одну счастливую женщину очень несчастной», — заключил он.

«Боже мой, мою жену постоянно обсыпает даже в 39 лет. Кого, черт возьми, это заботит?» — возмутился пользователь под ником imVERYhighrightnow. Многие поддержали его и заметили, что взрослые люди не беспокоятся о таких мелочах.

Ряд девушек восхитились навыками макияжа автора поста. Выяснилось, что большинство из них совершенно не умеют пользоваться косметикой. Они попросили у нее провести мастер-класс по использованию тонального крема.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новобрачные решили устроить свадьбу без еды и разозлили гостью
Подросток пожаловался на жизнь с сестрой с аутизмом и неожиданно нашел поддержку
Невеста выгнала сестру со свадьбы за жалобы и прослыла эгоисткой
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03 4 марта

«Бог знает, как я все еще жив»

Противники прививок наводняют интернет смертельно опасными призывами. Соцсети им помогают
08:01Сегодня

Рассуждения мужчины о женской гигиене выставили его посмешищем в сети

12:49 6 марта

Журналист возмутил поклонников любовью к блинам с рыбой

06:02Сегодня

Ведущая 10 лет боролась за право выйти в эфир с любимой прической и победила

Интернет и СМИ00:0227 февраля

«Я работаю на людей, а не на полицию»

Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
15:30 6 марта

Познер пристыдил американские СМИ за схожесть с российскими

11:49 6 марта

Возмущенный ведущий прогноза погоды вторгся в спор о поножовщине в прямом эфире

18:25 6 марта

К создателям «Кто хочет стать миллионером?» подали иски на 87 миллионов рублей

Интернет и СМИ00:01 1 января

Сыграем в черный ящик

Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
13:47 6 марта

Популярные приложения для Android оказались опасными

10:38 6 марта

Познер назвал Сталина величайшим преступником

08:09 6 марта

Участник «Кто хочет стать миллионером?» впервые за долгое время дошел до финала

Россия
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
«Человек увидел женщину в нижнем белье и оскорбился»
Почему радикалы наводят в Дагестане свои порядки и никого не боятся
«Психопатов на зоне — половина. Они не контролируют себя»
Без лекарств и надежды на спасение: с чем россияне сталкиваются в тюрьме
В Греции освободили задержанного по требованию Украины российского нефтяника
Российский депутат оправдался за слова о малоимущих
Перехват самолета-разведчика США у границ России попал на видео
Названы самые пьющие регионы России
Все материалы
Мир
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Раскрыт подарок главы российского Генштаба американскому генералу
Турция задумалась о покупке С-500 у России
Россия и США подтвердили задержание американцев-мормонов в Новороссийске
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
«Расизм, нацисты и бандитский разгул»
 
Россия отказалась ввязываться в гонку вооружений
Все материалы
Бывший СССР
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Туркменским девочкам к 8 Марта вручили пустые конверты от президента
«Все равно где воевать, лишь бы против русских»
Украинские националисты хотели убивать россиян. Они готовились к этому в Абхазии и Чечне
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Латвии снова предложил легализовать детей неграждан
Создатель ДНР пришел в ужас из-за беспредела в республике
Нил УшаковСолнцеликий Нил
Мэр Риги защищал русских, но погряз в коррупции. Теперь он ищет спасение в Европе
Все материалы
Экономика
В активном поиске
США и Европа нашли способ заманить лучших специалистов. России есть чему поучиться
«Если миллиардер не видит перспектив, то бежит жаловаться президенту»
Эксперт Алексей Безбородов рассказал о проблемах речных грузоперевозок
Топ-менеджер «Газпрома» обматерил подчиненных из-за пропавшего газопровода
«Россети» приняли участие в запуске Прегольской теплоэлектростанции
Россия выбилась в мировые лидеры по числу богачей
ЦБ решил обанкротить заемщиков «Югры»
Новые санкции США ударят по газовой отрасли России
Все материалы
Силовые структуры
Шабтай Калманович (слева) и глава ювелирной фирмы «Лукас» Карл Шахнис«Был хитрым — из тех, кто свое не упустит»
Этого бизнесмена 90-х считали агентом КГБ и убийцей Япончика. Его смерть остается тайной
Осторожно! Токсично!
Как коррупция разъедает фармацевтическую отрасль
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россияне заработали миллионы рублей на подделке туалетной бумаги
«Газовому королю» Арашукову предъявили обвинения
Строитель стадионов для ЧМ-2018 обманул сотни рабочих и сбежал в Европу
Российский участковый оказался серийным убийцей
Все материалы
Наука и техника
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»
Скоро США перестанут зависеть от России в космосе
«В России никогда не любили своих правителей»
Эту царицу считают всероссийской кровавой барыней. Но она могла дать нашей стране свободу
Определен простой способ сохранить здоровое сердце
Раскрыты подробности массового убийства сотен детей в Перу
Открыта новая звезда с «инопланетными мегаструктурами»
В России назвали «неприемлемый ущерб» для НАТО и Японии
Все материалы
Спорт
«В нашем биатлоне полный хаос»
Сборная России едет на чемпионат мира. Скандалы и конфликты следуют за ней
Макгрегору захотелось взять реванш у Мэйуэзера
Поведение Александра Емельяненко списали на стресс от боев
Дом бывшего тренера шотландского клуба ограбили после его отъезда в Англию
Пенальти на последних секундах лишил ПСЖ четвертьфинала Лиги чемпионов
Российский хоккеист ужаснулся американским гетто и бегающим по пляжу геям
«Реал» вновь задумался над возвращением Моуринью
Все материалы
Культура
Что смотреть весной
«Мстители» и скейтеры, «Курск» и Афган: главные кинопремьеры сезона
Неравный брак
Запретная любовь и проблемы мигрантов в лучших иностранных романах года
«Серебряков четверть века капал мне на мозги»
Создатель «Ассы» не снимал кино 25 лет: Сергей Ливнев возвращается с новым фильмом
«Я — та сука, которую ты ненавидел»
Вокалист The Prodigy покончил с собой. Ему было 49 лет
Умер первый бас-гитарист Queen
В «Брате-3» покажут отстреливающего звезд Никиту Джигурду под песни Ольги Бузовой
Озабоченная помощь
Слепаков, Хлебников и другие: один из лучших русских сериалов 2010-х снова в моде
Все материалы
Интернет и СМИ
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
Рассуждения мужчины о женской гигиене выставили его посмешищем в сети
Ведущая 10 лет боролась за право выйти в эфир с любимой прической и победила
Познер пристыдил американские СМИ за схожесть с российскими
К создателям «Кто хочет стать миллионером?» подали иски на 87 миллионов рублей
Популярные приложения для Android оказались опасными
«Бог знает, как я все еще жив»
Противники прививок наводняют интернет смертельно опасными призывами. Соцсети им помогают
Все материалы
Ценности
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
Положение обязывает
Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Раскрыта важность внешнего вида при устройстве на работу
Популярная детская косметика оказалась опасной для здоровья
Европейцам показали золотой «Кортеж» Путина
Причиной богатства самой молодой миллиардерши назвали секс-видео Ким Кардашьян
Все материалы
Путешествия
В России запретили хостелы в жилых домах
Жилья для туристов станет меньше. И оно будет дороже
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Золотая трещина
Американцы прогнали индейцев и начали зарабатывать на самом знаменитом каньоне мира
Пассажир упаковал гранатомет в чемодан и поехал в аэропорт
Сильный ветер накренил круизный лайнер и покалечил пассажиров
Россиянин в Израиле искупался в море и умер
Сердобольный пилот заказал пиццу застрявшим на борту пассажирам
Все материалы
Из жизни
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»
Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Учительница прочла мелкий шрифт в документе и получила 10 тысяч долларов
Живущая без секса из-за редкой болезни женщина родила ребенка
Миллиардер умер во время операции по увеличению полового органа
Женщина увидела свое отражение и разбила зеркало в ночном клубе
Все материалы
Женева-2019: суперкары
Самые быстрые и громкие (в прямом смысле слова) новинки самого важного автосалона года
Главные автомобили Женевского моторшоу
Серийные новинки самого важного автосалона года
Женева-2019
Прямой репортаж с Женевского автосалона: день первый
Таким будет будущий Nissan Qashqai
Знакомимся с электрическим концепт-каром Nissan IMq
Покупатель самого дорогого Bugatti получит автомобиль только через 2,5 года
Hyundai показал, какой будет новая Sonata
Toyota привезет в Россию 22 новых «Супры»
Все материалы
Дом
Деловые такие
Жилье в дорогих новостройках резко подешевело. И это еще не конец
«Если еще раз сюда придешь, мы позвоним в полицию»
Россиянке повезло найти бесплатное жилье. Но хозяева обвинили ее в воровстве
«Миф о дорогой ипотеке делает ее недоступной»
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Российского актера обманом лишили квартиры и выставили на улицу
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Назван лауреат Притцкеровской премии 2019 года
Москвичи начали массово скупать элитное жилье
Все материалы