Парень расстался с возлюбленной из-за ее проблем с кожей и был осмеян в сети

Пользовательница Reddit под ником throwawayacne1234 пожаловалась подписчикам на своего бывшего парня, который расстался с ней, увидев ее лицо без косметики. Юзеры поддержали девушку и обвинили экс-бойфренда в инфантилизме.

Автор записи рассказала, что на протяжении некоторого времени прятала недостатки своей кожи под слоем тонального средства. Однако недавно пара отправилась за город, и тогда она решила не пользоваться косметикой. После возвращения из отпуска парень назвал подругу обманщицей и бросил ее. По его словам, она разонравилась ему.

Для демонстрации проблем с кожей девушка выложила свои фото. Оказалось, что у нее есть небольшая сыпь и покраснения в нижней части лица. Она пояснила, что чувствует себя лгуньей после поступка парня. Также она заметила, что с детства слышала от матери, что косметика скрывает истинное лицо человека.

Пользовательница обратилась за советом к подписчикам и попросила уточнить, действительно ли, по их мнению, она поступила плохо, скрывая прыщи от бойфренда. Те поддержали ее и назвали поведение парня незрелым.

Один из них предположил, что жизнь молодого человека будет очень сложной из-за его высоких стандартов. Другой возразил ему, что дело вовсе не в надеждах, которые бойфренд возлагал на автора поста. Корень проблем, по мнению юзера, крылся в общей неадекватности. «Он — первосортный мудак, который однажды сделает одну счастливую женщину очень несчастной», — заключил он.

«Боже мой, мою жену постоянно обсыпает даже в 39 лет. Кого, черт возьми, это заботит?» — возмутился пользователь под ником imVERYhighrightnow. Многие поддержали его и заметили, что взрослые люди не беспокоятся о таких мелочах.

Ряд девушек восхитились навыками макияжа автора поста. Выяснилось, что большинство из них совершенно не умеют пользоваться косметикой. Они попросили у нее провести мастер-класс по использованию тонального крема.

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