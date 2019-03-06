Новобрачные решили устроить свадьбу без еды и разозлили гостью

Пользовательница Facebook пожаловалась на подругу, которая решила не накрывать стол на собственной свадьбе. Таким образом новобрачные хотели сэкономить на торжестве. На ее эмоциональный пост обратил внимание таблоид Mirror.

По словам автора поста, она дружит с невестой уже 10 лет, и та пригласила ее на праздник в качестве свидетельницы. По задумке молодоженов, торжество должно стать максимально простым. Они проводят мероприятие в «гаражном» стиле у костра, украсив место множеством предметов ручной работы.

Однако, заметила подружка невесты, чтобы сократить расходы, пара будет предлагать гостям только алкоголь, сэкономив на угощении. «Что?! Это все на целый день, даже ночь, и без еды?!» — возмутилась девушка. По ее мнению, большое количество алкоголя без закуски превратит торжество в хаос.

Автор поста упомянула, что у нее нет большого опыта посещения свадеб, но эта ситуация кажется ей ненормальной. Она уточнила, может ли дать совет подруге или возразить ее решению.

Комментаторы поддержали негодование девушки. Они предположили, что вместо экономии на еде паре следовало быть скромнее в праздновании. «Если вы не можете позволить себе накормить всех своих гостей, вам нужно либо пригласить меньше людей, либо устроить свадьбу с меньшим размахом», — заметили они. Некоторые назвали такой поступок со стороны молодоженов невежливым.

Ранее пользователи Reddit раскритиковали поведение невесты, которая перед свадьбой заставила своих подруг сесть на диету. Одна из подруг чуть не лишилась приглашения из-за своего лишнего веса. Хозяйка торжества мечтала сделать «идеальный» снимок с гостями.

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