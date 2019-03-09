В еще не родившемся ребенке разглядели владыку ситхов

На Reddit опубликовали фотографию изображения, полученного на УЗИ беременной женщины. Пользователям имиджборда изображение показалось похожим на Дарта Сидиуса — персонажа вселенной «Звездных войн», который был темным владыкой ситхов.

«Мы будем наблюдать за его карьерой с огромным интересом», — пишет tleecx, намекая на политическую карьеру Шива Палпатина в «Звездных войнах», который, скрывая то, что он владыка ситхов, во времена Галактической Республики был сенатором и с помощью многочисленных интриг стал канцлером, затем преобразовал республику в империю, а себя объявил ее императором.

«Как, черт возьми, в матке оказался плащ?» — задается вопросом --cheese--. «Темная сторона матки», — пошутил JuKwonJitsu. «Дарт Матка», — острит Baby_Shark_Doo_Doo.

«Когда приказываешь Энакину убить всех юнлингов, но ты сам еще юнлинг», — шутит hello_August, вспоминая о Приказе 66, который в «Звездных войнах» объявлял всех джедаев, в том числе самых маленьких учеников, изменниками и требовал их тотального уничтожения.

Похожий казус с изображением УЗИ произошел в 2017 году, когда пользователи социальных сетей разглядели на фотографии череп монстра и лицо темного волшебника Волан-де-Морта из серии романов о Гарри Поттере.

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