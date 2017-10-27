Интернет и СМИ
 

Нерожденный ребенок с лицом Волан-де-Морта напугал мать и ужаснул соцсети

Перейти в «Мою Ленту»

Австралийка с ником sharniiturner поделилась в Twitter фотографией УЗИ своего будущего ребенка. «Мой врач решил сделать снимок моего ребенка в анфас, и это самое стремное, что я видела в своей чертовой жизни», — заявила женщина.

Несмотря на то что пост был опубликован 8 сентября, популярность в Twitter он получил только в конце октября. За несколько дней запись набрала более 31 тысячи лайков и 11 тысяч ретвитов. Пользователей платформы привлекло необычное лицо ребенка. Некоторым оно напомнило череп монстра, другие сочли, что он очень напоминает темного волшебника Волан-де-Морта из книг о Гарри Поттере.

Часть пользователей начала уговаривать девушку сделать аборт и избавиться от «чудовища», чем вызвала гнев подписчиков sharniiturner — они принялись защищать австралийку и советовать ей сохранить ребенку жизнь. «Мне кажется, что я должна кое-что прояснить: я ни в коем случае не стану делать аборт», — заявила девушка, после чего начала лично публиковать саркастичные картинки, посвященные УЗИ ее ребенка.

«Когда он стал сперматозоидом-победителем»

В конце августа 2016 года пользователи Twitter заметили маленькую обезьяну, появившуюся на свет в британском зоопарке Paignton Zoo. По их мнению, детеныш примата также оказался поразительно похож на Волан-де-Морта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Осы превратили обрубки детской куклы в гигантское гнездо и напугали соцсети
Жителей Пензы напугал паук с лицом инопланетянина
В сети обнаружили обезьяну-двойника Волан-де-Морта
Последние новости
Климкин увидел способы лишить Россию права вето в ООН
В Китае переименовали «Макдоналдс»
Армия Сирии захватила цитадель ИГ в Дейр-эз-Зоре
Топливо для «Протонов» предложили запретить во всем мире
Нерожденный ребенок с лицом Волан-де-Морта напугал мать и ужаснул соцсети
Мэру города в Калининградской области выстрелили в живот
Тиллерсон признал успешной российскую операцию в Сирии
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:2026 октября

«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»

Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
17:5426 октября

Twitter запретил RT и Sputnik любую рекламу

11:4526 октября

На Украине пользователи сети затравили хозяйку татуированного кота

20:4626 октября

Трогавшего женщин за грудь известного журналиста выгнали из эфира

Интернет и СМИ00:0314 октября

«Взять сургуч и залить ей туда»

Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
16:5626 октября

IKEA взбесила женщин рекламой про бойфренда

02:0525 октября

Найден способ защититься от «Плохого кролика»

18:1526 октября

Темная кукурузина в одежде уборщика на коробке хлопьев разожгла ненависть в сети

Интернет и СМИ00:0022 октября

«Вам надо к Петросяну»

Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
13:4426 октября

СК определился с версией нападения на журналистку «Эха Москвы»

17:3624 октября

Хакеры атаковали российские СМИ

15:1626 октября

Крупные российские СМИ поведали миру о пожирающих от голода крыс москвичах

Россия
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Православные активисты подарили Поклонской букеты белых роз
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Мизулиной помешали вывести аборты из системы ОМС
Мэру города в Калининградской области выстрелили в живот
Кадыров открестился от покушения на депутата Рады Мосийчука
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Все материалы
Мир
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Трамп назвал критическим распространение наркотиков в США
Армия Сирии захватила цитадель ИГ в Дейр-эз-Зоре
В НАТО обвинили Россию в нарушениях во время учений «Запад-2017»
Тиллерсон признал успешной российскую операцию в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Взрывной характер: за что подорвали Игоря Мосийчука
Месть Кадырова, российский след и украинские разборки
В Азербайджане запретят роскошные надгробия
Климкин увидел способы лишить Россию права вето в ООН
В центре Донецка прогремел мощный взрыв
Определено место Порошенко в списке богатейших украинцев
Ляшко назвал возможного организатора покушения на Мосийчука
В Киргизии сделали праздничным день восстания против Российской империи
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
Kozel объединился с «Клинским»
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Глава Хакасии отказался от слишком большой помощи из Москвы
В России стали чаще покупать машины в кредит
Украина раскрыла объем помощи от МВФ в обмен на реформы
Moody's назвало украинцев самыми бедными в СНГ
Все материалы
Силовые структуры
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Задержаны подозреваемые в краже часов за 50 миллионов у безработной москвички
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Члены «банды GTA» отдавали вещи и продукты жертв своим женам
Пострелявшего в московском отеле Джабраилова оштрафовали на четыре тысячи
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Искусственный интеллект научился обходить защиту от ботов
Топливо для «Протонов» предложили запретить во всем мире
Пообещавшая уничтожить человечество робот София получила гражданство
Галактическую аномалию объяснили неизвестной формой материи
Все материалы
Спорт
Федор и Александр Емельяненко«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»
Братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга
Утвержден дизайн паспорта болельщика на чемпионат мира-2018 в России
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Федор Емельяненко назвал младшего брата Иудой
Назван самый дорогой спортсмен-бренд
Проявивший чудеса реакции бразильский вратарь отразил удар в упор
Ставший мемом тренер разозлился после увольнения из «Арарата»
Все материалы
Культура
Про белого качка
Канадские бодибилдеры, влюбленные малолетки и Америка в крови: DocLisboa 2017
Дракон, огонь и крупный огурец
Лучшие книги для подростков на каникулах
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
В сети нашли 21-минутный секс-плейлист Иванки Трамп и ее мужа
Маликов решил обратиться к Поклонской за пиаром
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
Луганские трупы
Цирк, лунатики и пытки в новом фильме продюсера «Зеленого слоника»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
Нерожденный ребенок с лицом Волан-де-Морта напугал мать и ужаснул соцсети
Трогавшего женщин за грудь известного журналиста выгнали из эфира
IKEA взбесила женщин рекламой про бойфренда
Темная кукурузина в одежде уборщика на коробке хлопьев разожгла ненависть в сети
Все материалы
Ценности
Парка и джемпер Quiksilver«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»
Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом
40-летние мужчины оказались ненавистниками леопардовых принтов
Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей
Chanel создала кроссовки совместно с adidas и Фарреллом Уильямсом
Китайцы показали 780-сильный гиперкар за 2,7 миллиона долларов
Две хурмы в Японии оценили в пять тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Десять альпинистов погибли в Монголии
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
На Аляске вынесло на пляж останки загадочного существа
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Жителя Барселоны уволили за чрезмерное стремление перерабатывать
Обезьяна стащила телефон у любительницы селфи
Все материалы
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
Машины, от которых все хотят избавиться
Какие автомобили британцы чаще всего сдают в утиль
Нет, только не это!
Как могли бы выглядеть четырехдверные MINI, Range Rover и Marussia
135000-сильный автомобиль разогнался до 322 километров в час за 8 секунд
Google научит беспилотники ездить зимой
Представлен самый чувствительный робот. И это не WALL-E
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы