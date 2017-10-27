Нерожденный ребенок с лицом Волан-де-Морта напугал мать и ужаснул соцсети

Австралийка с ником sharniiturner поделилась в Twitter фотографией УЗИ своего будущего ребенка. «Мой врач решил сделать снимок моего ребенка в анфас, и это самое стремное, что я видела в своей чертовой жизни», — заявила женщина.

Несмотря на то что пост был опубликован 8 сентября, популярность в Twitter он получил только в конце октября. За несколько дней запись набрала более 31 тысячи лайков и 11 тысяч ретвитов. Пользователей платформы привлекло необычное лицо ребенка. Некоторым оно напомнило череп монстра, другие сочли, что он очень напоминает темного волшебника Волан-де-Морта из книг о Гарри Поттере.

Часть пользователей начала уговаривать девушку сделать аборт и избавиться от «чудовища», чем вызвала гнев подписчиков sharniiturner — они принялись защищать австралийку и советовать ей сохранить ребенку жизнь. «Мне кажется, что я должна кое-что прояснить: я ни в коем случае не стану делать аборт», — заявила девушка, после чего начала лично публиковать саркастичные картинки, посвященные УЗИ ее ребенка.

«Когда он стал сперматозоидом-победителем»

В конце августа 2016 года пользователи Twitter заметили маленькую обезьяну, появившуюся на свет в британском зоопарке Paignton Zoo. По их мнению, детеныш примата также оказался поразительно похож на Волан-де-Морта.