В сети назвали самые странные и опасные заблуждения

Пользователи Reddit обсудили наиболее странные заблуждения, которые когда-то ставили их в глупое положение. Некоторые уточняли, что такие ошибки даже угрожали их здоровью, пока они не узнали, как вести себя правильно.

Тред запустил пользователь под ником adeptwarrior. Он попросил подписчиков рассказать о моменте, когда они поняли, что годами делали что-то неверно. За несколько часов о своих озарениях рассказали тысячи человек.

Большинство странных заблуждений из прошлого было связано с бытовыми проблемами. Оказалось, что многие пользователи не знали, что любая домашняя техника может засориться, а кухонную утварь необходимо тщательно вычищать. Некоторые комментаторы замечали, что сами не задумывались об этом, пока не увидели обсуждение на Reddit.

Один юзер уточнил, что по рассеянности несколько лет назад потерял целое состояние. Он не знал, что чаевые официантам можно оставить как наличными, так и через банк. По его словам, он долгое время платил дважды: называл при оплате сумму запланированных чаевых (она снималась с его счета), а позднее оставлял купюры на столе.

Другой комментатор годами не обедал на работе. «Я не знал, что должен был выходить на обед до своей третьей работы», — разоткровенничался он. Выяснилось, что о такой возможности ему рассказали коллеги.

«Около трех лет у меня стояла микроволновая печь светло-синего цвета, которую мне подарил родственник на новоселье. Однажды приятель спросил, почему я никогда не снимал синюю полиэтиленовую упаковку с микроволновки, а потом снял ее сам. Черт, эта сволочь серебряная. Все еще иногда скучаю по моей синей микроволновке», — поделился своим озарением комментатор Id_Rather_B_Lurking.

Многие заблуждения зародились еще в детстве. Так, один мужчина не знал, что зубы необходимо чистить со всех сторон (по его словам, это привело к большим проблемам со здоровьем), а другой снимал штаны, стоя перед писсуаром. Некоторых родители не научили пользоваться пультами или правильно завязывать шнурки. В итоге обсуждение превратилось в обмен лайфхаками и полезными советами.

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