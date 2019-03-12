Нелепый ответ участника телевикторины рассмешил зрителей

Пользователи Reddit назвали нелепый ответ участника американской телевикторины Family Feud (аналог «Сто к одному») «худшим за всю историю». Видеозапись опубликовал на платформе юзер под ником jtucker33.

Конкурсанты пытались ответить на вопрос ведущего: «В какой день недели людей чаще всего увольняют?» Участник, который первым нажал на кнопку, заявил, что правильным ответом является 8 июля. Его соперник дал верный ответ, назвав пятницу.

«Вероятно, худший ответ, который я когда-либо слышал на Family Feud», — подписал ролик автор публикации.

Подписчики Reddit осмеяли незадачливого участника. «Каждую неделю я с нетерпением жду 8 июля», — пошутил один из них. Другой иронически предположил, что этот мужчина когда-то стал жертвой жестокого розыгрыша: начальник уволил его именно 8 июля и сообщил, что это распространенный день для потери работы.

Большинство сошлось во мнении, что ответ конкурсанта стал «одной из самых безумно идиотских вещей», которые они когда-либо слышали в жизни.

Десятки пользователей заметили, что названная дата, напротив, является отличным днем, так как именно восьмого июля они празднуют свой день рождения или другое знаменательное событие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!