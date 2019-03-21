Работница ресторана разлила 22 литра соуса и прославилась в сети

Пользователи Reddit высмеяли неуклюжую работницу ресторана, которая опрокинула кастрюлю с 22 литрами соуса ранч. Инцидент попал на видео и был опубликован в тематическом сообществе Wellthatsucks «(Да, это отстой»), посвященном промахам и проблемам.

Судя по видео, большая емкость с соусом выскользнула из рук девушки. От удара об пол соус выплеснулся вертикально и окатил ее с головы до ног. Публикация набрала более 80 тысяч лайков за несколько часов.

Многие подписчики заметили, что печальный инцидент смотрится довольно зрелищно. «Это выглядело потрясающе», — заметил один из них. «Не могу понять, смеяться или плакать», — поддержал его другой.

Пользователь под ником HowWeGonnaGetEm заметил, что главным героем в этой ситуации оказался человек, который срочно выхватил телефон, чтобы снять произошедшее. «Ради нас. Я рад, что он правильно расставил приоритеты», — пошутил другой юзер.

Часть пользователей углядели в произошедшем сексуальный подтекст. Они стыдили ее за столь «распущенный» вид и предлагали поскорее принять душ.

Некоторые, увидев запись, поделились своими жизненными провалами. Водитель погрузчика рассказал, что однажды случайно разбил огромный поддон с пищевой продукцией. «864 литра йогурта», — с горечью пояснил он. Подписчики посочувствовали ему, предположив, что он мог лишиться работы за такую оплошность.

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