Пользователи сети составили список мешающих работать страхов

Пользователи Reddit обсудили страхи, которые помешали им реализоваться в выбранной профессии. Тред запустил юзер BrainFellator: «Как в вашей рабочей сфере выглядит ситуация вроде "прошел медшколу, чтобы понять, что не выносишь вида крови?"»

Больше всего историй рассказали сотрудники медицинской сферы. По их словам, впечатлительным людям их работа противопоказана: после опытов над человеческими телами и обработки анализов многие из них надолго потеряли аппетит.

Работник стоматологии вспомнил, что голова в разрезе выглядит как гриб. Его слова подтвердил сотрудник лаборатории: «Если вы в принципе брезгливы, у вас нет шансов. На второй день я взяла мазки с кусочка некротической ткани и больше никогда не буду смотреть на жареные грибы».

Юрист под ником MentoBecomesManatee сообщил, что многие его коллеги разочаровались в своей практике после выпуска из университета. «Закон очень скучный, требует много времени, рутинной работы, которая практически не влияет на дело и в конечном итоге высасывает душу», — пояснил он.

Звукооператор sequentialsilence признался, что поздно обнаружил у себя проблемы с восприятием громких звуков. «Отдел кадров. Прошел обучение, чтобы понять, что я не могу уволить кого-либо», — вторил ему пользователь ts1985.

Несколько пожарных рассказали, что их коллеги потеряли работу из-за страха высоты. Идентичную историю рассказал профессиональный массажист: его коллега внезапно ощутила страх перед прикосновениями и была вынуждена бросить работу.

Некоторые подписчики признались, что продолжают развиваться в своей сфере, несмотря на проблемы. К примеру, осветитель, страдающий светобоязнью, заявил, что ему слишком нравится его работа. Бармен, испытывающий неприязнь к нетрезвым людям, также продолжает свою профессиональную деятельность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!