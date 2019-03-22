Студент придумал оригинальный способ сорвать съемки телешоу с помощью порно

Пользователь Reddit под ником bochechas2 рассказал, как отомстил сотрудникам телепередачи, которые каждое утро мешали ему спать. Подписчики восхитились его решением.

Студент из Португалии заявил, что его соседи сверху стали участниками шоу Querido Mudei a Casa (аналог «Квартирного вопроса»). Строительная бригада, участвующая в съемках, работала с раннего утра и постоянно будила его.

Автор поста попытался договориться со строителями, однако те отказались менять свой график. По их словам, закон разрешает шуметь с 08:00 до 18:00. Когда рабочие случайно проломили потолок в квартире bochechas2, он обозлился и придумал план мести.

Отныне он и его сосед вставали пораньше, и в 08:00 громко включали японские порноролики. «Потому что японские девушки громко кричат, просто адски», — заявил автор. Громкость сохранялась на максимуме до 18:00.

Когда строители пожаловались на шум, bochechas2 парировал, что следует местным законам. Постоянные крики из его квартиры помешали завершить съемки.

Подписчики пришли в восторг от изощренного решения проблемы. «Это гениально!» — писали десятки юзеров. Некоторые в шутку заявили, что наконец-то поняли значение слова «порноместь».

Некоторые пользователи заметили, что автор мог потребовать от производителей передачи компенсацию за неудобства. Комментатор из США рассказал, что в его стране требуется письменное согласие от всех соседей и управляющей компании. «Это возмутительно!» — твердил он, впечатлившись ситуацией.

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