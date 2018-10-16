Глава Google впервые признал создание поисковика с цензурой

Гендиректор Google Сундар Пичаи впервые публично прокомментировал слухи о разработке специальной версии поисковой системы для пользователей в Китае. Об этом сообщает TechCrunch.

По его словам, китайская версия поисковика будет содержать встроенную систему цензурирования, однако она сможет ответить на «более чем 99 процентов пользовательских запросов». Гендиректор Google отметил, что в правлении пока нет четкого понимания, будет ли проект запущен в ближайшее время.

Google намерен конкурировать с популярной китайской поисковой системой Baidu. На претензии в ограничении свободы слова Пичаи объяснил, что компания намерена «предоставлять информацию всем», но не может нарушать законы страны, в которой собирается работать.

О проекте Google под кодовым названием Dragonfly стало известно в конце июля 2018 года. Тогда в СМИ просочилась информация о разработке отдельной версии поисковика для Китая, который должен скрывать сайты из государственного черного списка, включая ресурсы, содержащие информацию о демократии, религии и правах человека.

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