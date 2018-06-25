Китай ослабит интернет-цензуру

Власти Китая намерены пересмотреть некоторые детали проекта фильтрации интернет-контента «Великий файрвол», чтобы угодить иностранным путешественникам и стимулировать туризм. Об этом сообщает South China Morning Post.

По планам чиновников, ослабление ограничений затронет лишь небольшую часть страны, а именно южную островную провинцию Хайнань. Замысел китайских властей был опубликован на сайте местного правительства 21 июня, однако уже на следующий день сообщение пропало. Тем не менее несколько новостных сайтов по всему Китаю до сих пор сообщают о грядущих переменах.

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Уже в 2020 году посетители Хайнаня смогут получить доступ к заблокированным онлайн-сервисам Facebook, YouTube и Twitter в нескольких специальных зонах, расположенных в двух главных городах провинции — Хайкоу и Санья. Однако в планах правительства пока нет информации о точном расположении зон. Также чиновники не уточнили, собираются ли они разрешать использование сервисов Instagram, Snapchat и Google в рамках инициативы.

Проект «Великий китайский файрвол» был создан в рамках ограничения влияния Запада в стране и контроля распространения информации, которая может привести к волнениям в обществе.

В феврале 2018 года китайцам запретили использовать латинскую букву N и названия некоторых книг в социальной сети Weibo.

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