Опубликованы самые странные запросы «до изобретения Google»

Нью-йоркская публичная библиотека опубликовала вопросы о жизни, которые люди задавали до распространения интернета и Google. Об этом рассказали The Daily Mail.

Вопросы любопытствующих охватывали широкий спектр сфер жизни человека и мироздания. Опубликованные сообщения людей с 1940-х по 1980-е годы похожи на запросы в современных поисковых сетях.

Так, многие вопросы носили религиозный характер. «Когда впервые Моисей появился на людях», — спросил человек с фамилией Петтевэй (Petteway) в канун нового 1964 года. Еще один читатель позвонил в библиотеку ради того, чтобы узнать сорт съеденного Евой яблока. Другого клиента заинтересовало наличие авторских прав на Библию.

Судя по запискам библиотекарей, некоторые люди могли задать и не один вопрос. Так, посетитель библиотеки 6 июня 1947 года запросил информацию о «физических характеристиках Адольфа Гитлера». «Принадлежат ли женщины к классу млекопитающие?», — поинтересовался еще один читатель.

В ноябре американцы решили задать глупые вопросы своим матерям. Пользователи устроили челендж, задача которого заключалась в том, чтобы узнать у своих родственников, как долго будет готовиться индейка в микроволновке.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!