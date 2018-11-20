Глупый вопрос про готовку вывел матерей из себя

Американцы решили посмеяться над матерями, задав им глупые вопросы о приготовлении индейки ко Дню Благодарения. Об этом сообщает The Daily Dot.

В рамках своеобразного челленджа люди писали родственникам сообщения с просьбой рассказать, как приготовить целую 11-килограммовую индейку в микроволновой печи. Часто подобный вопрос выводил матерей из себя.

Девушка по имени Дороти Скейлс (Dorothy Scales) в разговоре с матерью писала, что ей срочно нужно приготовить индейку, поэтому она собирается положить ее в микроволновку.

«Звучит, как отличная идея. Приятного аппетита. Увидимся в аду», — ответила разочарованная женщина, которая на протяжении нескольких сообщений пыталась отговорить дочь от необдуманного поступка.

Мать пользователя под ником @libabyellaaa также не смогла сдержать гнев после того, как ее дочь упорно отказывалась готовить блюдо в духовке.

«Это полное разочарование. Тебе нужно готовить ее в духовке. Я не знаю, какого черта ты так торопишься. Это просто смешно. Не готовь индейку в чертовой микроволновке», — написала разъяренная женщина.

Родственница Джастина Маклеки (Justin McLeckie) решила не вступать в открытую конфронтацию с сыном, поэтому просто ответила, что приготовление индейки в микроволновке займет три года.

Ранее в сети вызвал ожесточенные споры бутерброд с дошираком, который приготовил один из пользователей Reddit. Многие посетители назвали блюдо мерзким, однако остальные захотели попробовать его у себя дома.

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