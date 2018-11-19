Наркодилер-«Халк» с огромной шеей насмешил интернет

Пользователи сети посмеялись над фотографией американского преступника, обратив внимание на его огромную шею. Снимок доступен на странице флоридских полицейских в Facebook.

31-летний Чарльз Дион Макдауэлл (Charles Dion McDowell) был арестован во Флориде после попытки сбежать от стражей порядка, которые обвинили его в хранении наркотиков. Местные полицейские опубликовали снимок мужчины на странице округа в социальной сети, после чего подозреваемый резко обрел популярность.

Пост за несколько дней стал вирусным: им поделились более 250 тысяч раз. Множество комментаторов отметили необычные размеры шеи Макдауэлла, сравнив его с героями известной серии комиксов.

«Выглядит, как будто он начал превращаться в Халка, но рассердилась только его шея», — пошутил один из юзеров.

«А мне кажется, что это пятая черепашка-ниндзя. Шеялянджело», — продолжил другой пользователь соцсети.

«Его шее должны предъявить отдельные обвинения», — заявил третий.

Ранее в ноябре в сети посмеялись над героиней британского ток-шоу из-за необычной формы ее бровей. Зрители не слушали девушку, потому что не могли оторвать взгляд от ее лица.

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