Актера из «Друзей» заподозрили в краже ящика пива

Полиция британского города Блэкпул обратилась к местным жителям в Facebook за помощью в поимке вора, укравшего из магазина ящик пива. Пользователи разглядели в мошеннике актера Дэвида Швиммера, известного по роли Росса Геллера в сериале «Друзья», и принялись потешаться над ним.

«Вы узнаете этого человека? Мы хотим поговорить с ним в связи с кражей в ресторане Блэкпула 20 сентября. Если вы знаете, кто это, пожалуйста, напишите нам на почту», — написали правоохранители в соцсети, выложив снимок с камеры наблюдения, зафиксировавшей преступника.

Меньше чем за сутки под записью появилось свыше 100 тысяч комментариев, ею поделились более 70 тысяч пользователей. Поклонники сериала засыпали полицейских цитатами из «Друзей» и шутками, высмеивающими ситуацию. «Разве он не должен быть на работе... или он на перерыве?» — цитировали они другого персонажа сериала, Джоуи Триббиани. «Я только что видел его в зоопарке Блэкпула с обезьяной на плече», — шутил Карен Лонг, намекая на ручного капуцина телегероя по кличке Марсель.

Фанаты «Друзей» предупредили оперативников, чтобы те были поаккуратнее, поскольку Росс изучал каратэ.

«Спасибо всем за ваши быстрые ответы. Мы тщательно изучили этот вопрос и подтвердили, что Дэвид Швиммер находился в Америке в этот день», — уточнили полицейские.

Дэвиду Швиммеру 51 год. Помимо роли в «Друзьях» (1994-2004 годы), он известен как актер дубляжа. В частности, он озвучивал жирафа Мэлмана в мультфильме «Мадагаскар». Швиммер сам режиссировал некоторые эпизоды «Друзей», а в 2007 году представил дебютный фильм «Беги, толстяк, беги» с Саймоном Пеггом.

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