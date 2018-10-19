«Легкого на подъем» насильника-рецидивиста поймали за поиском девушки в Tinder

Профиль дважды осужденного за изнасилование британца Брайана Дэйви (Brian Davey) обнаружили в сервисе знакомств Tinder. Об этом сообщает The Belfast Live.

27-летний мужчина вышел из тюрьмы досрочно, однако в своем профиле он не обмолвился о тюремном заключении. В анкете Дэйви написал, что он «легкий на подъем парень», который ищет такую же девушку. В графе «Интересы» насильник-рецидивист отметил еду, кино, спорт и музыку.

Дэйви попал в тюрьму в 2013 году после того, как суд признал его виновным в изнасиловании студентки. Вскоре после освобождения в 2016 году мужчина изнасиловал девочку-подростка. Ее отец увидел анкету преступника на сайте знакомств и пришел в бешенство. Он отметил, что нужно предупредить женщин о коварстве Дэйви.

«Я чуть с ума не сошел, когда увидел его анкету. Его лицо я никогда не забуду. Когда мне сказали, что он сделал с моей дочерью, потребовалось шесть человек, чтобы удержать меня и успокоить», — рассказал отец пострадавшего подростка.

Ранее в Tinder прославился парень с раздробленным тазом. В анкете он иронично рассказал, что его придавило пакетами с сеном, однако он готов к интимным утехам.

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