Девушка нашла оригинальный способ отшить поклонника

Девушка по имени Ханна нашла оригинальный способ отвадить поклонника. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

Ханна познакомилась с парнем по имени Патрик в Tinder. Собеседник отправил ей номер телефона и предложил перевести общение в СМС. На это девушка ответила, что получила от него свой же номер.

«Это невозможно. Позвони мне по этому номеру прямо сейчас», — не поверил Патрик. Однако Ханна продолжила издеваться над новым знакомым. Она заявила, что телефон не дает ей позвонить на этот номер, потому что он принадлежит ей. Затем девушка и вовсе перешла в наступление, обвинив парня в троллинге.

В конце концов Ханне удалось убедить собеседника в том, что оператор связи выдал один и тот же номер телефона двум людям одновременно.

За несколько дней пост набрал вирусную популярность: запись получила более 150 тысяч ретвитов и около 670 тысяч лайков. Многие пользователи сети посмеялись над доверчивым парнем. Однако некоторые были уверены, что Патрик не поверил девушке.

Спустя сутки Ханна решила доказать подписчикам свою правоту. Она написала Патрику сообщение и спросила, повелся ли он на ее розыгрыш. Тот сказал, что девушка была очень убедительна.

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