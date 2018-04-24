Девушка-пауэрлифтер проучила ущипнувшего ее за ягодицу ирландца

Американская пауэрлифтер Лиана Карр (Leanna Carr) рассказала о том, как проучила приставшего к ней ирландца. Об этом сообщил ирландский новостной портал Independent.

Спортсменка из штата Колорадо гуляла по Дублину, когда неизвестный ущипнул ее за ягодицу. Девушка ошарашенно обернулась, а тот рассмеялся в ей лицо со словами «ты же американка, тебе наверняка понравилось».

В ответ на это Карр ударила его по лицу и крикнула: «Никогда больше не трогай так девушек, я могу отправить тебя за решетку». Неизвестный разозлился и хотел ударить ее, но в происходящее вмешалась пара пенсионеров, спугнувшая агрессора.

После этого девушка поделилась фотографией своих сбитых костяшек в Twitter-аккаунте. Она отметила, что впервые в жизни ударила кого-то и испытывает легкое чувство стыда. Также Карр призналась, что вряд ли смогла найти в себе смелость проучить обидчика, если бы это случилось вечером в пустынном переулке.

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