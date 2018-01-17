Жертва изнасилования поборолась с депрессией полуголыми снимками

Пережившая в детстве несколько изнасилований американка выкладывает в социальные сети откровенные бодипозитивные селфи, чтобы бороться с депрессией. Свою историю она рассказала изданию The Mirror.

По словам 25-летней Сьюзи Лэрсон (Suzie Larson), в 13 лет к ней впервые попытался пристать один из членов ее семьи. В течение следующих трех лет ее изнасиловали три разных мужчины, из-за чего у нее развилась депрессия и анорексия. В какой-то момент у девушки еще и начали сильно выпадать волосы, крошиться зубы и постоянно болеть голова.

«Многие годы у меня были ужасные отношения с собственным телом, я воспринимала его как врага», — рассказывает Лэрсон. Она уверяет, что только в прошлом году начала нормально питаться, научилась улыбаться и искренне хвалить себя. Во многом ей помог муж, с которым они обручились в 2014 году.

Материалы по теме Они не худели к лету Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей

Лэрсон уверяет, что как только рассказала семье и друзьям о случившемся, ей стало гораздо легче. Теперь она публикует в своих социальных сетях откровенные бодипозитивные фотографии, это помогает ей окончательно принять и полюбить свое тело и одолеть депрессию. «Когда я показываю свое тело в одежде или нагим, я освобождаюсь от стыда и боли», — объясняет девушка. Американка уверена, что женщинам стоит любить свое тело, каким бы оно ни было, поэтому сама не стесняется демонстрировать недостатки своей фигуры и советует другим также не переживать по этому поводу.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!